Große Chance für Bayern-Talent: Das hat Julian Nagelsmann mit Gabriel Vidovic vor

Trainer Julian Nagelsmann sieht in Vidovic, der in der abgelaufenen Regionalliga-Saison mit 31 Torbeteiligungen (21 Tore, zehn Vorlagen) im Trikot der zweiten Mannschaft für Furore sorgte, einen interessanten Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Nach SPORT1 -Informationen will er sich das Eigengewächs in der Vorbereitung daher noch einmal genauer ansehen. Aktuell ist geplant, dass Vidovic die volle Vorbereitung mit den Profis absolviert und sich alle Beteiligten anschließend an einen Tisch setzen, um über die Zukunft des 18-Jährigen zu beraten.

Vidovic-Verbleib an Einsatzzeiten geknüpft

Keine schnelle Entscheidung bei Vidovic in Sicht! Sollte Nagelsmann dem Youngster Einsätze in Aussicht stellen können, ist ein Verbleib in München nicht ausgeschlossen. Aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz in der Bayern-Offensive erscheint eine mindestens einjährige Leihe – wie bereits im April berichtet – aber realistischer.