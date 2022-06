Anzeige

Valorant: Aus der Traum! Deutsche Teams scheitern früh in den EMEA Challengers Valorant: FOKUS & BIG raus

Insgesamt 6 Teams haben sich für die EMEA Challengers Playoffs qualifizieren können © Valorant Championstour EMEA via Twitter

Julian Spies

Nach dem Doppelerfolg in der VCT Promotion im April gingen in der zweiten Stage der EMEA Challengers erstmals zwei deutsche Teams an den Start. Leider hat es weder für FOKUS noch für BIG gereicht, um an den Playoffs teilzunehmen.

In der Gruppe von FOKUS konnte sich Fnatic mit einer sehr überzeugenden Leistung über die gesamte Gruppenphase ohne Niederlage in die Playoffs spielen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Teams Acend und FunPlus Phoenix. Auch der Sieg gegen OG LDN UTD am letzten Spieltag reichte FOKUS nicht aus, um nochmal Platzierungen gutzumachen. Mit einem Sieg, vier Niederlagen und einem Rundenverhältnis von 113 zu 151 landet das Team um Jakub „Kuba“ Dogan auf dem sechsten und damit letzten Platz der Gruppe A.

Für BIG lief es in der Gruppe B auch nicht besser. Mit ebenfalls nur einem Sieg landet auch das Team aus Berlin auf dem letzten Platz der Gruppe. Qualifizieren für die Playoffs konnten sich Guild Esports, Team Liquid und M3 Champions.

Drei Tickets für Masters in Kopenhagen

Drei der sechs Playoffs Teilnehmer dürfen die Challengers EMEA in den Masters Mitte Juli vertreten. Die Partien für die erste Runde sehen schon fest. Am 17. Juli um 16:00 Uhr trifft Acend auf M3 Champions. Der Gewinner spielt am Tag darauf gegen Guild Esports. Fnatic wartet im zweiten Halbfinale der Upper-Bracket auf den Sieger des Duells zwischen Team Liquid und FunPlus Phoenix.

Während FOKUS und BIG jeweils nur 8.000 Euro Preisgeld bekommen, warten auf den Sieger der Playoffs - neben dem Ticket für die Masters - zusätzlich noch 40.000 Euro des 200.000 Euro starken Preispools.