Tennis, ATP in Halle: Altmaier verliert gegen Kyrgios

Daniel Altmaier ist in der Auftaktrunde ausgeschieden © AFP/SID/PEDRO PARDO

In Halle geht das Ausscheiden der deutschen Profis weiter. Auch Daniel Altmaier muss direkt zum Auftakt die Segel streichen.

Daniel Altmaier ist als dritter deutscher Tennisprofi beim Rasenturnier in Halle/Westfalen in der Auftaktrunde ausgeschieden.

Der 23-Jährige aus Kempen unterlag dem Australier Nick Kyrgios 3:6, 5:7. Damit hat nur noch die deutsche Nummer zwei Oscar Otte die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Der Kölner trifft am Dienstagnachmittag auf Miomir Kecmanovic aus Serbien.

Vor Altmaier waren am Montag Jan-Lennard Struff (Warstein) und Henri Squire (Duisburg) ausgeschieden. Der zweimalige Finalist Alexander Zverev (Hamburg) fehlt beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 27. Juni) verletzt.

Altmaier hatte bereits beim ersten Turnier der kurzen Rasensaison in Stuttgart sein Auftaktmatch verloren. Dort sorgte Kyrgios für Aufsehen, sein Halbfinale gegen Andy Murray stand kurz vor dem Abbruch. Später beklagte Kyrgios, der mehrere Strafen kassierte, rassistische Beleidigungen von den Zuschauerrängen .

In Halle ist der ebenso spektakuläre wie unberechenbare Australier zum ersten Mal am Start und eine Attraktion des Turniers. Im Achtelfinale trifft er entweder auf den an Position zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas oder Benjamin Bonzi aus Frankreich.