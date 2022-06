Frauen-Fussball, EM 2022: Kathrin Hendrichs flammender EM-Appell: „Mentalität am allerwichtigsten“

Kathrin Hendrich sieht "Mentalität am allerwichtigsten" © AFP/SID/LOIC VENANCE

Für Fußball-Nationalspielerin Kathrin Hendrich liegt der Schlüssel für eine erfolgreichen EM in England nach zwei verpatzten Turnieren in den Grundtugenden.

„Wir müssen uns auf Basics konzentrieren. Am allerwichtigsten ist, dass wir diese Mentalität auf den Platz bringen, dass sich jede in jeden Zweikampf schmeißt, dass jede rennt bis zum Umfallen“, sagte die Verteidigerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg am Dienstag.