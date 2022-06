Gegenüber beim Elfmeterschießen den Notizzettel geklaut? Wirbel um Australien-Held Redmayne

Der Ersatztorhüter war im entscheidenden WM-Playoffspiel gegen Peru kurz vor Ende der Verlängerung eingewechselt worden. Im Elfmeterschießen legte der Keeper aus Down Under eine irre Tanzeinlage auf der Linie hin und machte so den WM-Traum seines Landes mit einer Parade im entscheidenden Moment wahr . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

So weit, so gut. Am Tag nach der Meisterleistung wurde die märchenhafte Geschichte allerdings noch um ein neues Kapitel erweitert, das Redmaynes neuen Legendenstatus noch weiter zementieren sollte. Wenn es stimmt, ist es fast so kurios wie die Parade selbst.