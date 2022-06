Tottenham-Star Harry Kane liebäugelt mit Golf-Karriere

Harry Kane geht Ende Juni beim Golfturnier 'Icons Series' an den Start © Imago

Kane als Profigolfer?

Abschalten möchte Kane auch Ende dieses Monats mit der Teilnahme an der Icons Series. Beim Turnier, das im Ryder-Cup-Format gespielt wird und im Liberty National Golf Club in New Jersey stattfindet, nehmen weitere bekannte Persönlichkeiten des Sports teil.