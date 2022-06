Formel-1-Zoff! Red Bull wirft Mercedes billige Tricks in Bouncing-Debatte vor

Droht der Formel 1 eine Neuauflage des Streits zwischen Red Bull und Mercedes? Die Rennställe von Max Verstappen und Lewis Hamilton lieferten sich 2021 bis zur letzten Runde der Saison auf und neben der Rennstrecke ein Duell am Limit.

2022 fiel eine Fortsetzung aber aus: Während Red Bull nach anfänglichen Zuverlässigkeitsproblemen mit zuletzt fünf Siegen am Stück die WM mittlerweile klar dominiert , kämpft Mercedes nach dem Fehlstart weiter mit den neuen Groundeffect-Autos und seinem hüpfenden W13.

Doch genau deswegen bahnt sich nun ein neuer Zwist der Top-Teams an!

Formel 1: Neuer Streit Red Bull vs. Mercedes?

Der Grund: In Baku fordern vor allem die Mercedes-Piloten erstmals lautstark eine Regeländerung von der FIA, um das verhasste Hüpfen loszuwerden. Laut George Russell ist es „nur eine Frage der Zeit, bis es einen großen Unfall deswegen gibt“.

Teamkollege Lewis Hamilton legt nach: „Es ist definitiv ein Sicherheitsrisiko. Ich musste mich als Rennfahrer noch nie so sehr damit auseinandersetzen, bei Tempo 300 abzufliegen.“

Red-Bull-Chef Horner fordert Härte

Das Silberpfeil-Lager hatte in Baku selbst eingeräumt, sich wieder im Kampf um Siege zu sehen, sollte es sein Kardinalproblem endlich in den Griff kriegen.

Das hat Red Bull Mercedes voraus

Red Bull gehört zu Letzteren. Zeitlupenaufnahmen aus Baku zeigen deutlich, dass der RB18 viel weniger springt, wohingegen kaum ein Auto so schlimm betroffen ist wie der Silberpfeil.

Formel-1-Experte Johnny Herbert erklärt, warum: „Bei Mercedes ist der Unterboden im hinteren Bereich sehr dünn und damit flexibler. Das schlägt sich dann beim Hüpfen in einer höheren Frequenz nieder“, sagt der ehemalige Formel-1-Pilot. „Der Red Bull sieht da einfach steifer und stabiler aus.“

Von Horner gibt es an Mercedes deshalb folgenden Rat: „Man kann immer einen dickeren Boden ans Auto schrauben, wenn man das will. Und wie hoch man das Auto fährt, kann man doch auch selbst entscheiden, oder? Das wäre mal die erste und einfachste Lösung.“

Toto Wolff sieht Technik-Kommission der FIA in der Pflicht

Sky-UK-Experte Martin Brundle kontert: „Ich will nicht herunterspielen, was Lewis und George da durchmachen, das sieht schon schmerzhaft aus. Aber die anderen Teams zu fragen, ob man die Regeln ändern kann, um Mercedes zu helfen? Das ist ein bisschen so, als würde man einen Truthahn bitten, sich für das Weihnachtsfest stark zu machen.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)