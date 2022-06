Neuer Klub für Vincent Kompany: Ex-Hamburger wird Topverdiener in 2. Liga

Kompany trainierte zuletzt den RSC Anderlecht in Belgien © FIRO/FIRO/SID

Details zur Vertragslaufzeit nannte der Championship-Klub in seiner Mitteilung am Dienstag nicht. Ende Mai hatte Kompany nach drei Jahren den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht verlassen. Bei seinem neuen Klub soll er laut transfermarkt.de rund 2,9 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit wäre er der am besten bezahlte Coach der Championship.