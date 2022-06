Gerard Piqué vor Barcelona-Aus? So lief das Gespräch mit Xavi offenbar

Gerard Piqué wird in einem Gespräch offenbar von seinem Trainer und Ex-Kollegen Xavi angezählt. Der schwer in die Kritik geratene Abwehrspieler des FC Barcelona zeigt sich einsichtig.

Am Montag machte in den spanischen Medien eine aufsehenerregende Meldung zu Piqué die Runde: Barca-Coach Xavi soll dem langjährigen Abwehrchef mitgeteilt haben, dass er in seinen Planungen keine große Rolle mehr spiele. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)