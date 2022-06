Boxen: Floyd Mayweather steigt wieder in den Ring - Kampf mit YouTuber verkündet

Box-Legende Floyd Mayweather will es nochmal wissen: Der 45-Jährige soll im September wieder in den Ring steigen, einmal mehr in Japan.

Die Kampfsport-Promotion Rizin hat am Montag in einer Pressekonferenz verkündet, dass Mayweather im September ein zweites Mal unter ihrem Banner antreten wird, Gegner ist diesmal der japanische MMA-Fighter Mikura Asakura. ( NEWS: Alles zum Boxen )

Mayweather-Gegner Asakura ist MMA-Kämpfer und YouTuber

Mayweather wurde am Wochenende in die Hall of Fame des Boxens eingeführt, der Selbstvermarktungskünstler blickt auf eine Ausnahmekarriere mit 50 Siegen in 50 Kämpfen und 15 Weltmeister-Regentschaften in fünf Gewichtsklassen zurück.