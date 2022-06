Overwatch 2: Frei zugänglich und kostenlos - Reicht das für die Rehabilitation?

Mit der Junkerqueen kommt zum Release des Spiels mindestens ein neuer Held hinzu © Overwatch/Blizzard via Twitter

Am 4. Oktober 2022 wird Overwatch 2 für alle Spieler verfügbar sein. Welche Inhalte und Neuerungen ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Nach dem Start der ersten Beta-Phase im April hat Blizzard Entertaiment am 12. Juni weitere Informationen zum neuen Shooter veröffentlicht.

Das wichtigste zuerst: Overwatch 2 wird ab dem 4. Oktober auf Windows PCs sowie auch auf Konsolen wie der Xboxs Series XS, Xbox One, der Playstation aber auch der Switch kostenlos verfügbar sein.

Mit dem Wegfall der kostenpflichtigen Version des Spieles räumt der Spielehersteller eine wichtige Einstiegshürde aus dem Weg. „Wir finden, dass das Spiel im Kern eine soziale Erfahrung ist, die mit allen geteilt werden sollte.“, heißt es in der Mitteilung auf der Homepage des Spieles.

Neue Karten, neue Spielmodi, neue Helden?

Zum Start des Spiels wird es viele neue Inhalte geben. In einem Trailer, der auf den sozialen Kanälen von Blizzard zu finden ist, lassen sich zahlreiche Neuheiten entdecken.

Neben früher schon angeteasertem Content wie der neuen Karte in Rio de Janeiro, Brasilien, die als Schauplatz zu einem der Kämpfe zwischen Overwatch und dem Omnics wird, konnten die Fans im Trailer auch bisher unbekannte Inhalte entdecken.

Ich bin eure Königin! Willkommen Junker Queen!

In einer einem Gladiatorenkampf ähnelnden Schlacht in einer Halle tief in der Stadt Junkertown präsentiert sich erstmals die Junkerqueen. Mit einer schrotflintenartigen Waffe und einem hölzernen Speer fordert sie im Video den amtierenden Junker-König und seine Gladiatoren heraus.