Wrestling-Ikone The Great Muta hört auf - langlebiger als WWE-Mythos Undertaker

Die japanische Legende Keiji Muto hat am Wochenende enthüllt, dass sie nach fast 40 Jahren im Ring zurücktreten wird. In Rente geht damit im kommenden Jahr auch das ikonische Alter Ego des 59-Jährigen: der Great Muta.

Great Muta 1989 bei WWE-Rivale WCW eingeführt

Ex-Judoka Muto wechselte in Japan beständig zwischen seinem „normalen“ Selbst und der Muta-Figur hin und her und feierte damit riesige Erfolge: Er hielt die World Titles aller drei dort bedeutenden Ligen - NJPW, AJPW und NOAH.

In der Heimat ist Muto auch berühmt für seine Verbindung mit zwei anderen Legenden: dem ebenfalls auch international bekannten Masahiro Chono und dem 2005 tragisch früh verstorbenen Shinya Hashimoto , gemeinsam waren das Trio als „Three Musketeers“ bekannt. Die Geschichte des Great Muta ist dazu auch an vielen Punkten mit der Historie des US-Wrestlings und dessen Umbrüchen verknüpft,

Großes Duell mit Hulk Hogan 1993

Im Jahr 1993 gab es dann bei NJPW ein großes Match gegen den damals noch amtierenden WWF-Champion Hulk Hogan, kurz bevor der sich von seiner langjährigen Heimatliga löste und selbst zu WCW wechselte . Es folgte auch ein gemeinsamer Kampf von Muta und Hogan gegen das transpazifische Duo The Hell Raisers - Road Warrior Hawk und „Power Warrior“ Kensuke Sasaki ( Der tragische Mythos der Legion of Doom ).

Muta war dann auch Teil von Hogans legendärer Gruppierung nWo (New World Order), beziehungsweise des von Musketier-Kollege Masa Chono angeführten nWo Japan: Die gemeinsamen USA-Gastspiele mündeten unter anderem in einem „Dream Match“ gegen die Steiner Brothers bei Bash at the Beach 1997. Es war die Show, bei der später NBA-Bad-Boy Dennis Rodman zusammen mit Hulk Hogan in den Ring stieg.