Rocket League Season 7: Neues Battle-Car, Map-Anpassungen & goldene Items

Season 6 endet demnach schon am 14. Juni, wenn ihr also noch offene Herausforderungen habt, solltet ihr euch beeilen. Die Inhalte des Battle-Pass sind ebenfalls nur noch bis dahin erspielbar.

Rocket League Season 7: Thema und Battle-Car

In Season 7 dreht sich alles um die Feierlichkeiten und passend dazu gibt es mit dem Maestro einen neuen Wagen im VIP-Design. Das Battle-Car erinnert äußerlich an Luxuslimousinen wie die der britischen Marke Bentley und kommt mit einer Dominus-Hitbox.

Lackierungen in der Farbe eures Ranges

Darüber hinaus gibt es einige weitere Neuigkeiten. Für Turnier-Spieler gibt es ebenfalls neue Belohnungen zu gewinnen. Außerdem könnt ihr ab dem 16. Juni, also einen Tag nach dem Start der neuen Season, eine Auswahl von klassischen Blue-Prints verdienen. Vorher bekommt ihr aber eure Ranked-Belohnungen in Form von Lackierungen in den Farben der Ränge, die ihr in Season 6 erreicht habt: