NFL: Aus für Dominik Eberle! Green Bay Packers entlassen deutschen Kicker

Dominik Eberle feierte in der vergangenen Saison bei den Houston Texans sein NFL-Debüt © Imago

NFL-Kicker Eberle: Aus bei den Green Bay Packers

Laut NFL-Insider Field Yates nahm Green Bay an seiner Stelle nun Gabe Brkic unter Vertrag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Nach seiner Verpflichtung hatte sich Eberle noch zuversichtlich über seine Chancen in Green Bay geäußert .

„Meine Erwartung ist wirklich, dass ich am Ende der Kicker bin, wenn ich auf meinem besten Niveau kicke - und genau so gehe ich in diesen Konkurrenzkampf rein“, hatte der gebürtige Nürnberger bei SPORT1 gesagt.