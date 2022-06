Oliver Kahn spricht über Champions-League-Reform und Super League

So wild feiern die Real-Stars den Henkelpott

Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat sich positiv über die bald folgende Champions-League-Reform geäußert. Der Ex-Nationalspieler sieht in der neuen Variante der Königsklasse eine Chance auf mehr Spannung.

„Jedes Produkt braucht einmal eine Überholung. Am jetzigen Format stört mich, dass die Gruppenphase meist relativ früh und von denselben Klubs entschieden ist. Deshalb ist eine Weiterentwicklung mit einer Liga und einer Tabelle spannend“, sagte Kahn im Interview mit dem Kicker : „Ob das neue Modell der Weisheit letzter Schluss ist, kann ich aber nicht voraussagen“.

Ab der Saison 2024/25 sollen in der neuen Champions-League 36 Vereine an den Start gehen, die zunächst in einem Ligasystem spielen werden. Somit erhofft sich die UEFA schon früh im Wettbewerb absolute Topspiele.