Mickelson hofft auf PGA-Comeback: "So viele Erinnerungen"

Phil Mickelson will auf die PGA-Tour zurückkehren © GETTY IMAGES/AFP/SID/WARREN LITTLE

US-Golfstar Phil Mickelson hofft nach der Verbannung auf seine Rückkehr zur PGA-Tour. „Ich bin sehr dankbar für die vielen Erinnerungen, Chancen, Erfahrungen, Freundschaften und Beziehungen, die durch die PGA-Tour entstanden sind“, sagte der 51-Jährige kurz vor Beginn der US Open und gab sich in Sachen Comeback „zuversichtlich“.

Mickelson ist einer von 17 Spielern, die wegen ihre Teilnahme an der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV von der PGA gesperrt wurden. Bei der US Open in Brookline/Massachusetts dürfen alle antreten, da das Turnier nicht von der PGA, sondern vom US-Golfverband ausgerichtet wird.