WWE RAW: Alexa Bliss und Liv Morgan als neues Dream Team?

Alexa Bliss und Liv Morgan rücken bei WWE RAW gemeinsam zu Money in the Bank vor. Werden die beiden nach dem Eklat um Sasha Banks und Naomi auch Tag-Team-Champions?

Die kommende WWE-Großveranstaltung Money in the Bank nimmt Formen an - und zwei weibliche Stars der Liga haben vorab ein gemeinsames Ausrufezeichen gesetzt.