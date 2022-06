Boston verliert fünftes Finale - Matchbälle für die Warriors

San Francisco (SID) - Für Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics droht der Traum vom NBA-Titel zu platzen. Der Rekordmeister verlor das fünfte Finalspiel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bei den Golden State Warriors 94:104 und geriet in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 in Rückstand. Boston muss nun zweimal nacheinander gewinnen, um doch noch seine 18. Meisterschaft zu holen.

Golden State kann in der Nacht zu Freitag (03.00 Uhr MESZ/DAZN) seinen vierten NBA-Titel in acht Jahren perfekt machen, das sechste Duell findet in Boston statt. „Wir haben zwei Versuche, um einen Sieg zu holen, aber wir wissen auch, wie schwierig es wird“, sagte Warriors-Trainer Steve Kerr: „Niemand feiert, aber wir freuen uns, in dieser Position zu sein und wir wollen das ausnutzen.“