NBA-Finals: Golden State Warriors schlagen Celtics in Spiel 5 - trotz historisch schwachem Curry

Die Golden State Warriors gewinnen Spiel 5 der NBA-Finals gegen die Boston Celtics an. Trotz eines historisch schlechten Abends ihres Superstars Stephen Curry brauchen die Dubs nur noch einen Sieg für den NBA-Titel.

Zweiter Sieg in Folge und eine 3:2-Führung!

Die Golden State Warriors haben in der Nacht zu Dienstag Spiel 5 der NBA-Finals gegen die Boston Celtics mit 104:94 gewonnen und benötigen nur noch einen Sieg, um zum siebten Mal Meister in der besten Basketballliga der Welt zu werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Dabei erwischte ihr Superstar Stephen Curry einen historisch schlechten Abend. Der Guard legte zwar 16 Punkte und acht Assists auf, doch er traf während der Spielzeit keinen einzigen seiner neun Dreier-Versuche. In seiner gesamten Playoff-Karriere hat Curry in 132 Partien immer mindestens einen Dreier getroffen - bis zur vergangenen Nacht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Bostons Horford nimmt Team in die Pflicht

Sein Coach Steve Kerr sagte zu seiner Leistung: „Ich glaube, dass so ein Spiel von Steph einfach mal fällig war. So gut wie er zuletzt getroffen hat, musste auch mal ein Ausreißer nach unten kommen.“

Celtics-Forward Al Horford war nach der Niederlage enttäuscht und machte Bostons Lage deutlich: „Wir stehen nun mit dem Rücken zur Wand. Nun müssen wir uns tief in die Augen schauen, weil es kein Morgen mehr gibt. Es wird sich zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.“

Poole gelingt Buzzer Beater

Von seinen Zahlen war es Currys schwächstes Spiel in den dies jährigen Finals. Dafür traten seine Mitspieler in den Vordergrund - allen voran Andrew Wiggins. Er kam am Ende auf 26 Punkte und 13 Rebounds auf. Sein Mitspieler Draymond Green lobte ihn auf der Pressekonferenz: „Es hat einen Grund, weshalb er ein All-Star-Starter war. Je größer die Herausforderung ist, die wir ihm geben, umso besser reagiert er darauf.“