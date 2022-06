Nach Verletzung: Struff will zurück in Top 100 im Tennis

Will sich zurückkämpfen: Jan-Lennard Struff © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff möchte nach seiner rund zweimonatigen Verletzungspause wieder angreifen. „Ich will wieder in die Top 100 zurück“, sagte der 32-Jährige im Vorfeld des ATP-Turniers in Halle: „Das möchte ich bis Ende des Jahres schaffen. Es geht jetzt darum, mich wieder zurück zu fighten.“