Formel 1: FIA plant wohl Rückkehr von Südafrika in den Rennkalender Formel 1 vor Rückkehr nach Afrika?

In der kommenden Saison könnte es einige Änderungen im Rennkalender der Formel 1 geben. Neben dem fixen Rennen in Las Vegas soll ein weiterer neuer Standort hinzukommen.

Die Planung für die kommende Saison laufen bei der FIA bereits auf Hochtouren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Demnach soll sich CEO Stefano Domenicali direkt nach dem Rennen in Aserbaidschan auf dem Weg nach Südafrika gemacht haben, um dort mit den Verantwortlichen vom Kyalami-Kurs zu sprechen.

Dort soll ein Comeback für das nächste Jahr besprochen worden sein. Zuletzt machte die Königsklasse 1993 Halt in dem afrikanischen Land, von 1967 bis 1985 fand dort jedes Jahr ein Rennen statt.

Rückt das Aus von Spa näher?

Der Deal soll laut Daily Mail in den nächsten Wochen fix gemacht werden - sehr zur Freude von Lewis Hamilton. „Der Ort, der mir wirklich am Herzen liegt und an dem ich am liebsten wieder ein Rennen veranstalten würde, ist Südafrika“, erklärt er und schiebt an, „es gibt dort eine große Fangemeinde und ich denke, es wäre großartig, wenn wir zeigen könnten, wie schön es ist.“

Damit könnte es 24 Rennen im neuen Kalenderjahr geben - Formel-1-Rekord!

Ein anderes Rennen könnte allerdings wegfallen, um die Saison nicht noch weiter aufzublähen. Vor allem, wenn neben Südafrika mit einer Rückkehr des Großen Preis von China ein zusätzliches Event ins Programm zurückkehrt. Aufgrund der strengen Corona-Politik im Reich der Mitte ist das aber aber noch fraglich.

So soll laut BBC das Rennen in Spa ganz oben auf der Abschussliste stehen. Ebenso wie der Grand Prix in Frankreich, aber auch das Kult-Rennen Monaco, über dessen Aus schon länger spekuliert wird.

