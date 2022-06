Anzeige

Jeff Hardy mit 2,9 Promille! WWE-Legende erneut verhaftet - neuer Arbeitgeber AEW in Not 2,9 Promille! Wrestling-Star in Haft

Jeff Hardy wechselte nach seiner WWE-Entlassung Ende 2021 zu AEW © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Legende Jeff Hardy schreibt einmal mehr mit einer Alkoholfahrt trübe Schlagzeilen - und bringt seinen neuen Arbeitgeber AEW unter Zugzwang.

Einer der populärsten Wrestling-Stars der vergangenen Jahrzehnte ist zum wiederholten Mal verhaftet worden - und stürzt seinen Arbeitgeber AEW in die Bredouille.

Der frühere WWE-Champion Jeff Hardy, seit kurzem bei Konkurrent AEW unter Vertrag, ist in der Nacht zum Montag von der Polizei in Volusia County in Florida in Gewahrsam genommen worden: Ihm wird laut offiziellen Behördendokumenten eine Autofahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerschein vorgeworfen, zudem die Verletzung von Auflagen, die ihm in Sachen Fahrerlaubnis gemacht worden sind. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

ESPN zitiert aus dem Polizeireport, dass Hardy auf über 2,9 Promille getestet worden sein soll, die Grenze liegt in Florida bei 0,8.

Der 44 Jahre alte Hardy war 2019 schon einmal wegen Alkohols am Steuer verhaftet worden, im selben Jahr ein weiteres Mal wegen öffentlicher Trunkenheit. Auch in früheren Jahren hatte Hardy öfters Negativschlagzeilen geschrieben, Tiefpunkt war ein zehntägiger Gefängnisaufenthalt wegen Drogenbesitzes 2011.

Jeff Hardy vor wichtigem Match bei AEW Dynamite

Hardys Verhaftung bringt AEW in eine brisante Lage: Am Mittwoch soll er eigentlich in einem größeren Match um die Tag-Team-Titel der Liga antreten.

Für die TV-Show Dynamite war ein Leitermatch mit Bruder Matt Hardy gegen die Young Bucks und die Champions Jungle Boy und Luchasaurus angesetzt - das inzwischen aber nicht mehr beworben wird.

Auch darüber hinaus wird der Umgang von AEW-Boss Tony Khan mit der Situation genau beäugt werden: Die Erinnerung an den traurigen Fall der WWE-Hall-of-Famerin Sunny, die im März unter Alkoholeinfluss einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, ist noch frisch - auch sie war in Sachen „DUI“ (“driving under influence“) mehrfach vorbelastet.

WWE-Entlassung unter seltsamen Umständen

Für Aufsehen sorgten in den vergangenen Monaten auch die Umstände von Jeffs Ligawechsel: Er war Ende 2021 von WWE entlassen worden, weil er mitten in einem Match die Halle durchs Publikum verließ und bei der Liga schon damals den Verdacht eines Rückfalls in die überwunden geglaubte Alkoholsucht weckte.

Es folgte eine Reihe von Wendungen und Wirrnissen: WWE soll Hardy nach einem negativ ausgefallenen Drogentest ein Comeback-Angebot gemacht haben, Hardy lehnte ab und folgte seinem Bruder zu AEW. Er stellte seinen erratischen Abgang in seinem letzten WWE-Match dann als Eingebung einer „höheren Macht“ dar, er sei bei WWE zuletzt ohnehin unzufrieden gewesen.

Beim Thema Alkohol am Steuer hatte der Marktführer zuletzt nicht immer durchgegriffen: Im vergangenen Jahr war eine 2-Promille-Fahrt des ebenfalls wiederholt vorbelasteten Jimmy Uso von WWE-Seite aus folgenlos geblieben, zusammen mit Bruder Jey ist der Neffe von Topstar Roman Reigns aktuell wieder Tag-Team-Champion der Liga.

AEW-Matches von Jeff lösten Sorge aus

Bei AEW hatte der für seine wilden Stunts berühmt-berüchtigte Hardy wie in alten Zeiten losgelegt, steckte unter anderem in einem Match gegen Jungstar Darby Allin einige heftige Stürze ein, zuletzt wirkte er beim Pay Per View Double or Nothing in einem Match gegen die Bucks merklich angeschlagen und nicht ganz auf der Höhe.

Bruder Matt erklärte hinterher, dass Jeff zu Beginn des Kampfs unter unklaren Umständen „fast k.o.“ gegangen wäre und keiner Erinnerung mehr an den Kampf hätte.

Hardy wird am Dienstagabend deutscher Zeit von einem Richter angehört.