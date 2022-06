FC Bayern: Was ein Transfer von Sadio Mané für Leroy Sané bedeuten würde

Bierhoff mit Ansage an Leroy Sané

Nach den Verpflichtungen der Ajax-Spieler Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch will der Sportvorstand des FC Bayern den Deal mit Liverpool-Star Sadio Mané schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen – nach SPORT1-Informationen am liebsten noch in dieser Woche.