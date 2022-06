Formel 1: Mick-Schumacher-Boss Steiner spaltet Formel-1-Experten: Ist er wirklich der Böse?

Danner: Schumacher wäre früher „sofort gefeuert“ worden

Surer: „Der Günther Steiner ist halt ehrlich“

Der Schweizer Surer ist bei dem Thema zwiegespalten. Er fürchtet, dass Steiners Ansagen sehr wohl Spuren hinterlassen bei Schumacher - in Verbindung mit den mentalen Folgen der Unfälle: „Jetzt kommt dazu, dass Mick durch die Crashs verunsichert wurde. Das Team sagt ihm, du darfst nichts mehr kaputt machen. Du kannst in Baku nur schnell fahren, wenn du frei von der Leber Gas geben darfst. Das hat ihn verunsichert.“

Schumacher verpasste am Sonntag in Baku als 14. erneut die Punkte, im Qualifying am Samstag lief es sogar noch schlechter als im Rennen. Der 23-Jährige belegte den undankbaren 20. und somit letzten Platz, zeigte sich danach auch im Interview gereizt und angespannt . (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Auch Steiner, der deswegen nun auch selbst unter Rechtfertigungsdruck steht, wirkt angefasst, wehrt sich in seinem denkwürdigen Sky -Interview gegen den Vorwurf „unhuman“ mit Schumacher umzuspringen und ihn nicht ausreichend zu schützen - tätigte im selben Zug aber neue Aussagen, die als öffentliche Demontage Schumachers verstanden werden können ( „Wenn ich nach einem Rennen lese, was wir alles falsch gemacht haben. Ich habe für jede dieser Dinge zehn Sachen, wo Mick schlecht ist“).

Surer bekundet trotzdem Sympathie für Steiner: „Der Günther Steiner ist halt ehrlich. Der sagt was und hinterher fällt es auf ihn zurück. Und mit den heutigen Medien kommt das Meiste in hundertfacher Form zurück. Ich mag den Günther Steiner, weil er eine ehrliche Haut ist. Wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so.“

Braucht Mick Schumacher mehr Nestwärme, als Steiner geben kann? Richtet seine direkte Art mehr an, als dass sie Schumacher hilft? Oder kann Schumacher die von Steiner verursachte Reibung im Gegenteil sehr gut brauchen, um an ihr zu wachsen?

Sind die neuen Formel-1-Autos Teil des Problems?

Schon am kommenden Wochenende steht das nächste Rennen in der Formel 1 an. Beim Großen Preis von Kanada in Montreal wird Mick Schumacher die nächste Chance bekommen, die ersten WM-Punkte zu holen - und endlich auch Pluspunkte zu sammeln, was seine eigene Zukunft angeht, auch bei den Entscheidern seines Vertragspartners Ferrari. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)