FC Bayern: Marc Roca auf der Suche nach neuem Klub. Leeds United in der Pole Position.

Wie SPORT1 erfahren hat, laufen derzeit Gespräche mit mehreren Vereinen. Die besten Karten beim zentralen Mittelfeldspieler, der nach zwei glücklosen Spielzeiten keine Zukunft mehr in München sieht, hat derzeit Leeds United. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Premier-League-Klub, der den Abstieg nur knapp verhinderte, ist bereit, 12 -14 Millionen Euro für Roca auf den Tisch zu legen. Die Münchner, die 2020 neun Millionen Euro an Espanyol Barcelona überwiesen hatten, hätten damit sogar einen Transfergewinn erzielt.

Der 25-Jährige kam in seiner Bayern-Zeit bislang lediglich auf 552 Spielminuten in der Bundesliga. An einem Treffer war er nicht beteiligt.