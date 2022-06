Pleiß und Anadolu unterliegen Fenerbahce

Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß hat mit Anadolu Istanbul den nächsten Triumph verpasst. Gut drei Wochen nach dem erneuten Titelgewinn in der EuroLeague verlor das Team des Deutschen das Finale um die türkische Meisterschaft gegen den Stadtrivalen Fenerbahce. Mit 80:92 (35:41) unterlag Anadolu am Montag in Spiel vier, die Best-of-five-Serie gab der Rekordmeister damit 1:3 ab.