Darts Premier League: Joe Cullen glänzt gegen Jonny Clayton - MvG gegen Wade im Halbfinale Cullen mit dickem Ausrufezeichen

Trotz Anreise-Schwierigkeiten: Cullen hochmotiviert

Am Finalspieltag der Premier League Darts (LIVE auf SPORT1) glänzt Joe Cullen zum Auftakt gegen Jonny Clayton. Im zweiten Halbfinale duellieren sich James Wade und Michael van Gerwen.

Was für ein Auftakt in den finalen Spieltag der Cazoo Premier League Darts!

Gegen Jonny Clayton - seines Zeichens immerhin Titelverteidiger und souveräner Gruppensieger - zauberte Joe Cullen eine Monsterleistung ans Oche und nahm den großen Favoriten mit einem 10:4-Sieg aus dem Rennen um den prestigeträchtigen Titel.

Dabei war die Vorbereitung Cullens auf das Match alles andere als perfekt. Wie „The Rockstar“ per Twitter verkündete, dauerte seine Anreise nach Berlin 16 (!) Stunden.

Cullen stellt 180er-Rekord ein

Am Oche selbst war der Engländer aber mehr als pünktlich zur Stelle. Bevor sein walisischer Kontrahent wusste, wie ihm geschah, lag Cullen mit 6:0 in Führung und hatte mehr oder weniger schon für die Vorentscheidung in diesem Duell gesorgt. Trotzdem musste er bis zum Ende fokussiert bleiben, wie er nach dem Spiel bei SPORT1 verriet: „Ich musste aufpassen, dass er nicht in das Spiel zurückkommt. Das Comeback muss man Clayton jederzeit zutrauen.“

Zwar konnte „The Ferret“ in der Folge zumindest ebenfalls aufs Scoreboard kommen, den Finaleinzug des 32-Jährigen konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Zu zielsicher war der „Rockstar“ an diesem Abend. Allein elfmal (!) warf er 180 Punkte und stellte damit den Rekord von Gary Anderson (2011) und José de Sousa (2021) ein. Mehr 180er hatte noch kein Spieler in einem Premier-League-Match erzielt. Da konnte er sich am Ende auch eine kleine Unsicherheit erlauben. Erst mit dem fünften Matchdart beendete er das Spiel. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Nun hat er in seiner ersten Premier-League-Saison Blut geleckt und will den ganz großen Coup schaffen. „Jetzt will ich mir diesen Titel auch holen“, verkündete er nach dem Finaleinzug.

Im Finale trifft er nun auf den Sieger aus dem zweiten Halbfinale. Dort duellieren sich James Wade und Michael van Gerwen um das zweite Ticket. Wenn es nach Cullen geht, darf es dabei ruhig über die volle Distanz gehen. „Vielleicht wird das zweite Halbfinale ja ein 10:9, das viel Energie kostet“, sagte er abschließend mit einem Augenzwinkern.

