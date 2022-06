FC Bayern: Lyon-Rückkehr? Wohin zieht es Tolisso? Die Optionen des Franzosen

Tolisso: „Hatte drei Wochen nichts von Bayern gehört“

Rückkehr zum Ex-Klub?

Problem für den französischen Ligue A-Teilnehmer: Tolisso will in der Champions League spielen „und sie noch einmal gewinnen“.

Nach FC Bayern: Arsenal, Manchester, Chelsea - oder doch Liverpool?

Eine ernste Option hingegen scheint ein Wechsel in die Premier League zu sein. Das hat sogar Tolisso selbst in dem Interview mit der L‘Équipe bestätigt. „England mit der Intensität würde mir gefallen“, schwärmte der Mittelfeldakteur.

Der FC Arsenal und Manchester United sollen bereits Interesse an ihm haben. Doch auch hier gilt das selbe Problem: Die aktuelle Form beider Teams, ermöglicht es ihm nicht, in der Champions League zu spielen. Beide Mannschaften nehmen in der kommenden Saison an der Europa League teil.