Frauen-WM 2027: Bewerbungen aus sieben NRW-Städten

Frankfurt am Main (SID) - Sieben nordrhein-westfälische Städte wollen bei der Frauenfußball-WM 2027 einer von maximal vier Spielorten sein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Co-Gastgeber des Turniers neben Belgien und den Niederlanden am Montag bekannt. Demnach reichten aus dem an beide Mitausrichter grenzenden Bundesland NRW Aachen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Mönchengladbach ihre Bewerbungen beim DFB ein.