Frauen-Bundesliga: Alle Vereine erhalten Zulassung

Alle sportlich für die erste und zweite Fußball-Bundesliga der Frauen qualifizierten Vereine haben die Zulassung für die Teilnahme an der kommenden Saison erhalten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der Verband habe dies im Anschluss an eine Überprüfung der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Zulassungsvoraussetzungen beschlossen.