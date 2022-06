Beachvolleyball-WM: Müller/Tillmann in der K.o.-Runde

Drei deutsche Teams haben schon am frühen Montagabend bei der Beachvolleyball-WM in Rom den Sprung aus der Gruppenphase geschafft.

Drei deutsche Teams haben schon am frühen Montagabend bei der Beachvolleyball-WM in Rom den Sprung aus der Gruppenphase geschafft. Svenja Müller und Cinja Tillmann sicherten sich am letzten Vorrundenspieltag den direkten Einzug in die Runde der letzten 32, dies gelang auch Sandra Ittlinger und Isabel Schneider. Chantal Laboureur und Sarah Schulz haben mindestens die Zwischenrunde sicher.