Formel 1: Steht die Gesundheit auf dem Spiel? Gasly fleht FIA an wegen Bouncing-Problem

Nach dem Rennen in Baku klagen einige Formel-1-Piloten über Rückenschmerzen. Nach Lewis Hamilton äußert sich auch Pierre Gasly dazu - und fleht die FIA an.

„Ich setze meine Gesundheit aufs Spiel“, sagte der AlphaTauri-Fahrer drastisch. Er fügte hinzu, dass es bislang in dieser Saison noch nie so hart war wie am Sonntag. „Ich bin extrem verspannt. Das ganze Wochenende über, jeden Morgen, war die Halswirbelsäule und der Oberkörper so verspannt wie nie.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)