DFB-Team: Neue Minuswerte für Nationalmannschaft-Claim "Die Mannschaft"

Watzke bezeichnet „Die Mannschaft“ als „zu abgehoben“

Der künftige Umgang mit dem seit der WM-Pleite 2018 ungeliebten Marketingbegriff war kurz vor Beginn der laufenden Länderspiel-Serie der DFB-Elf in der Nations League wieder in den öffentlichen Fokus geraten. In der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte der neue Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund den Claim in einem Interview als "zu abgehoben" bezeichnet und sich für die Streichung ausgesprochen: "Wir müssen bodenständiger werden, uns auf die Basis besinnen."