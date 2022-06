Neymar bei der WSOP

Trotzdem hat sich Neymar bei der World Series of Poker in ein Limit Holdem Turnier begeben. Genauer gesagt ins „Event 26: $10.000 Limit Holdem Championship“. Ein Turnier, das im Wesentlichen von den Spezialisten dieser Variante gespielt wird.

Nur „Silber“ für Fabian Brandes

Brandes erwischte in der Schlussphase des Turniers einige unglückliche Situationen. Tong Li mit A♦️8♣️6♠️3♣️ nur Brandes mit K♦️10♥️8♥️3♥️ sehen einen Flop mit A♠️A♥️6♣️. Full House also für Li. Beide Spieler checken, die 4♥️ bringt Brandes einen Flush Draw. Brandes spielt 800,000 an, Li bezahlt. Eine 9♥️ vervollständigt den Flush für Brandes, sein Einsatz von 800,000 wird von Li sofort erhöht. Sehr diszipliniert wirft der Deutsche seinen Flush weg. Immerhin blieben ihm am Ende $907.132 für seinen zweiten Platz.