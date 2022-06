Joshua schließt Millionenvertrag mit DAZN

Die Streamingplattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an den Kämpfen von Anthony Joshua gesichert.

Die Streamingplattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an den Kämpfen von Anthony Joshua gesichert und kann die Auftritte des früheren Box-Weltmeisters nun auch in dessen britischer Heimat zeigen. Das Unternehmen informierte am Montag über die millionenschwere Einigung, bislang hatte Joshua eng mit Sky Sports zusammengearbeitet.