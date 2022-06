Formel 1: Pressestimmen zum Grand Prix von Aserbaidschan

Italien

Corriere dello Sport : „Ferrari-Desaster in Baku, während Verstappen die Flucht ergreift. Von der Pole Position zur verheerenden Niederlage in 24 Stunden. Ferrari verlässt Aserbaidschan mit verbitterten Gesichtern. Die Zuverlässigkeit Ferraris ist zusammengebrochen.“

Tuttosport: „Maranello, wir haben ein Problem! Es schmerzt, weil das Ferrari-Team, das in Monte Carlo für seine Strategie kritisiert worden war, anfangs die Gegner in Schwierigkeiten versetzt hatte. Doch jetzt ist eins klar: Ferrari hat eine Achillesferse, und zwar die Zuverlässigkeit des Motors.“

Niederlande

England

Daily Mail : „'S*** happens. Max Verstappen hatte kein Mitleid mit Charles Leclerc, nachdem der Niederländer den Motorschaden seines Ferrari-Rivalen ausnutzte, um am Sonntag in Aserbaidschan unangefochten zu gewinnen.“

Telegraph : „Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Aserbaidschan, während sich die Ferrari-Pleite in Baku fortsetzt. Ein enttäuschter Charles Leclerc forderte Ferrari auf, die Zuverlässigkeitsprobleme zu beseitigen, um zu verhindern, dass der Formel-1-Kampf in dieser Saison zu einem Ein-Pferd-Rennen wird.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

SPANIEN

AS: „Ferrari zerstört sich selbst, totales Debakel von Ferrari in Aserbaidschan. Red Bull räumt alles weg mit einem Doppelsieg von Verstappen und Perez. Ferrari muss sich Gedanken darüber machen, was da los ist, sonst ist der WM-Zug bald abgefahren. Leclerc ist der Pechvogel des Wochenendes. Für Verstappen war es am Ende wie ein Spaziergang.“