Overwatch im Hamburger RCADIA: Münchener dominieren Watchpoint-Event

Munich eSports gewinnt mit Power-Roster in Hamburg! © Julian Spies

In Hamburg fand das erste Overwatch-Event des Jahres statt. Nach den Playoffs der DACH Liga auf der DoKomi im August 2021 war das Offline-Turnier für viele Spieler und Community-Mitglieder ein langersehntes Wiedersehen.

Insgesamt drei Tage Overwatch-Action standen vom 10. bis 12. Juni für die Gäste des Esports- und Gaming-Hotels in der Hamburger Vorstadt auf dem Programm. Für sechs der elf Teams war das Turnier Samstagnachmittag nach der Gruppenphase zu Ende: Die Teams YS Kombi, 1. ECF Mainhardt, Munich eSports Nemesis und Ping900 konnten sich mit Platzierungen auf den Rängen acht bis elf keine Preisgelder sichern. The Hamburg Incident erkämpfte sich nach dem einen Sieg im Spiel um Platz 7 gegen das Nemesis Team von Munich eSports immerhin 100 Euro Preisgeld.

Munich eSports überzeugt, Berlin scheitert an Altera Orion

Munich eSports reiste mit internationaler Verstärkung gut gerüstet zum Turnier an. Bereits in der Gruppenphase konnte sich das Team ungeschlagen an der Tabellenspitze platzieren und somit seiner Favoritenrolle gerecht werden.