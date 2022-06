RL: Moist gewinnt 3. EU-Regional - Major-Teilnehmer stehen fest

Moist Esports schnappt sich den Titel beim dritten EU-Regional des Spring Splits © Moist Esports via Twitter

Am vergangenen Wochenende fand das dritte und letzte EU-Regional des Spring Splits statt. Moist Esports konnte dabei Team BDS entthronen und den Sieg einfahren.

Die RLCS-Saison nähert sich mit großen Schritten ihrem großen Finale. Am Wochenende wurden die letzten Regionals ausgespielt, womit alle Teilnehmer am Major in London feststehen.