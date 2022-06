Darts Premier League: Jonny Clayton kann heute in Berlin mit zwei Superstars gleichziehen

Jonny Clayton will seinen Titel in der Darts Premier League verteidigen. Trotz ungewöhnlicher Trainingseinstellung hat der Waliser den nächsten Meilenstein fest im Blick.

Showdown in der Darts-Königsklasse: Am heutigen Montag wird in der Berliner Mercedes-Benz Arena der Sieger der Darts Premier League ermittelt - und der Sieger des Vorjahrs will es auch in diesem Jahr wieder wissen.