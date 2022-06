CS:GO: Nach starker Gruppenphase - BIG scheitert gleich zweimal im Halbfinale

Tizian "tiziaN" Feldbusch und der BIG-Clan spielten vergangenes Wochenende um die Pinnacle Cup Championship © BIG via Twitter

Nach einer guten Gruppenphase gab es für BIG in den Playoffs der Pinnacle Cup Championship kaum mehr was zu holen. Den Titel spielten Heroic und Astralis untereinander aus.

Nachdem Berlin International Gaming als Erster der Gruppe A in die Playoffs einzog, waren die Hoffnungen der heimischen Fans groß, dass die deutsche Vorzeige-Organisation eine reelle Chance auf den Titel der Pinnacle Cup Championsip hatte.

Upper-Bracket-Final: BIG vs. Astralis

Tatsächlich beeindruckte dies Astralis aber überhaupt nicht. Im Gegenteil. Gerade mal eine weitere Runde gab das dänische Team im weiteren Spielverlauf an den deutschen Konkurrenten ab, sodass die Partie letztendlich mit 16:7 zugunsten der Nordmänner entschieden worden ist. Damit stand es 1:0 in der Best-of-Three-Serie.

Im zweiten Spiel auf Dust2 ging es quasi mit dem gleichen Schemata weiter. Leider aber auch mit dem gleichen Endergebnis. BIG startete wieder gut und beendete die erste Halbzeit mit 10:5, doch kaum in der zweiten Hälfte angekommen, egalisierten die Dänen BIGs Vorsprung mit einem 8:0-Lauf, der am Ende in ein 16:13 für Astralis mündete. Durch das 2:0 zogen die Nordmänner direkt ins Grand Final ein. BIG hingegen musste ins Lower Bracket Final und hatte dort gegen Heroic noch einmal die Chance das Ticket für das große Finale - und damit die Revanche gegen Astralis - zu lösen.