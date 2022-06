Sportwetten: Deutschland als Favorit gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin mit klaren Vorteilen in die Partie gegen Italien.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Nations-League-Duell mit Italien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). Demnach ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit einer Quote von 1,75 notiert.