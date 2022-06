FC Bayern: Woche der Wahrheit im Poker um Sadio Mané - Weg dank Darwin Núnez frei

Der FC Liverpool hat mit Darwin Núnez bereits den Nachfolger für den Senegalesen verpflichtet . Satte 75 Millionen Euro werden für den 22 Jahre alten Star aus Uruguay an Benfica überwiesen.

An der Anfield Road erhält Núnez Berichten zufolge einen Sechsjahresvertrag, laut Benfica ist die Unterschrift aber noch nicht erfolgt. Am späteren Montag könnte bei Núnez dann aber der endgültige Vollzug folgen.

Mané: Weg zum FC Bayern dank Núnez frei

Und auch bei Mané dürfte es nun nicht mehr lange dauern! Nach SPORT1 -Informationen wollen die Bayern die Gespräche mit den Reds in dieser Woche fortführen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hofft auf eine zeitnahe Einigung, würde den Deal am liebsten noch in dieser Woche unter Dach und Fach bringen.

Der Transferpoker spitzt sich also immer mehr zu und biegt auf die Zielgeraden ein. Es geht in erster Linie noch um die Höhe der Ablöse. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

FC Bayern bietet 35 Millionen Euro für Mané

Intern hat man sich darauf verständigt, 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an diversen Bonuszahlungen für den 30-Jährigen bieten zu wollen. Weit entfernt sind beide Klubs also nicht.