Nations League: Gnabry und Rüdiger wieder dabei

Hansi Flick kann im vierten Nations-League-Spiel gegen den Europameister Italien am Dienstag (20.45 Uhr) in Mönchengladbach wieder auf Serge Gnabry und Antonio Rüdiger zurückgreifen.

Angreifer Gnabry (Bayern München) hat seine muskulären Probleme in der Wade auskuriert, Innenverteidiger Rüdiger, der zu Real Madrid wechselt, war in Ungarn (1:1) geschont worden.

Der Bundestrainer begnügte sich am Montagvormittag in Budapest vor dem Abflug nach Düsseldorf mit einem leichten Anschwitzen. "Am Dienstag zählt's noch mal, da wollen wir alle Körner drin haben", sagte Flick und berichtete: "Alle, die da sind, sind einsatzfähig." Marco Reus fehlt allerdings wegen eines Muskelfaserrisses.