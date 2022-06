Bayern-Frauen: Norweger Straus Nachfolger von Scheuer

Der 46-Jährige vom norwegischen Meister SK Brann tritt die Nachfolge des am Saisonende entlassenen Jens Scheuer an. Über die Vertragslaufzeit machten die Bayern keine Angaben.

Straus unterstrich die Ambitionen der Bayern-Frauen, die in der Liga hinter dem VfL Wolfsburg den zweiten Platz belegt hatten und in der Champions League im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert waren. „Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen“, sagte der Coach.