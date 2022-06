Anzeige

Nations League, Nationalmannschaft: DFB-PK mit Manuel Neuer und Hansi Flick im Liveticker Flick reagiert auf das Sturm-Problem

„Leichtigkeit hat gefehlt“ Die Erkenntnisse aus dem Ungarn-Spiel

SPORT1

Der DFB offenbart in der Nations League ein Sturm-Problem. Manuel Neuer und Hansi Flick sprechen auf der PK vor dem Duell gegen Italien zudem über die Ergebniskrise.

Schließt der DFB den Sommer mit einem Erfolgserlebnis ab?

Nach drei Unentschieden in Serie empfängt die Nationalmannschaft in Mönchengladbach in der Nations League Italien. (Nations League: Deutschland - Italien am Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Vor allem das Sturm-Problem sorgt beim DFB wenige Monate vor der WM in Katar für Sorgen. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Auf der PK vor dem Prestigeduell gegen Italien sprechen Nationaltrainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer über die Schwächen. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

SPORT1 hat die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist vorbei +++

Manuel Neuer hat ebenfalls alle Nachfragen beantwortet.

+++ Unterschiede zwischen Italien und Deutschland? +++

Neuer: „Unterschiede gibt es immer. Bei uns wird oft darüber geprochen, dass wir keinen richtigen Stürmer haben. Wenn große Spieler wegbrechen, dann ist man auch oft verwöhnt. Es gibt immer Phasen, in denen es einen gewissen Prozess braucht. Jetzt wird dort etwas Neues aufgebaut. Das haben wir auch erlebt. In den Ligen gab es in Italien lange zwei Vereine mit Inter und Juve, die die Meisterschaft gewinnen. Das hat sich geändert und der Kreis ist größer geworden. In Deutschland sind es immer noch mit Dortmund und Bayern zwei Titelkandidaten.“

+++ Das ist Neuer Rolle im DFB +++

Neuer: „Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir in einer Entwicklung sind. Da möchte ich meinen Teil leisten und bei der Weltmeisterschaft genug Erfahrung als Mannschaft gesammelt haben, die uns dann bei Automatismen hilft. Die Trainingseinheiten beim DFB mit den anderen Torhütern heben mich vielleicht auch auf ein höheres Niveau.“

+++ Neuer will Italien packen +++

Neuer: „Ein Sieg würde uns gut schmecken, weil wir in den vergangenen Jahren nie gegen sie nach 90 Minuten gewonnen haben. 2016 haben wir das Elfmeterschießen gebraucht.“

24535656

Anzeige

+++ Darum ging es beim Teamabend +++

Neuer: „Natürlich beschäftigen wir uns immer mit unserem Spiel. Wir sitzen dreimal am Tag an den Tischen und unterhalten uns, analysieren auch mit dem Trainerteam bei Besprechungen, positiv wie negativ. Wir tauschen uns auf und versuchen uns zu verbessern. Das findet hier im Hotel statt, aber auch, wenn wir auswärts essen gehen.“

+++ Neuer über seine Entwicklung +++

Neuer: „Ich glaube, dass ich mich immer an meine Vorderleute anpassen muss, je nachdem auf welcher Höhe sie spielen, wie unser Spiel ausgelegt ist. Davon hängt es ab, auch von der körperlichen Fitness meinerseits. Ich möchte mich nicht über den Rasen schleppen. Wir werden sehen, wie lange das der Fall sein wird, dass ich fit bin und meine Leistung bringe.“

+++ Neuer über Donnarumma +++

Neuer: „Es gibt viele super Torleute, die auf einem extrem hohen Niveau spielen - auch bei uns beim DFB.“

+++ Neuer mit Regenbogenbinde bei WM? +++

Neuer: „Das habe ich noch nicht entschieden. Für uns war es ein wichtiges Zeichen im Pride-Monat, diese Binde beim letzten Spiel in München zu tragen.“

+++ Neuer kommentiert das Sturm-Problem +++

Neuer: „Die Enttäuschung hat überwogen. Wir haben gute und schlechte Seiten der Mannschaft in den vergangenen drei Spielen gesehen. Es ist aber auch klar, dass nach einer langen Saison die Müdigkeit da ist. Jeder hat sich reingehauen. Die Kreativität und der Durchschlag haben aber gefehlt.“

+++ Flick ist durch +++

Hansi Flick hat alle Fragen beantwortet und wird von Manuel Neuer abgelöst.

+++ Flick schwärmt von Raum +++

Flick: „Wir bewerten nie nach einem Spiel. Er hat eine hohe Intensität im Spiel, er tut der Mannschaft von seiner Mentalität her sehr gut. Gegen Ungarn war es nicht einfach, seine Seite zuzumachen. Zwei Spiele so kurz hintereinander ist für ihn auch etwas Neues, vor zwei Jahren hat er noch in der 2. Liga gespielt. Er hat eine enorme Karriere vor sich und hat gegen England seine Qualität gezeigt. Die wollen wir in jedem Spiel möglichst über 90 Minuten. Er hat noch Potenzial, daran arbeiten wir. Er gehört zu den Spielern, die sehr gewissenhaft arbeiten.“

+++ Flick über die Menschenrechte in Katar +++

Flick: „Es ist nicht meine Aufgabe, mich mit anderen Nationen auseinanderzusetzen. Wir stehen ganz klar dafür und es ist unser Anspruch, uns zuerst zu informieren und dann unsere Statements abzugeben.“

Anzeige

+++ Fehlen Havertz und Co. die Orientierung vor dem Tor? +++

Flick: „Kai Havertz ist ein sehr intelligenter Spieler, der genau weiß, in welche Räume er gehen muss. Ich finde nicht, dass die Orientierung fehlt. Es fehlt vielmehr die Zielstrebigkeit und der unbedingte Wille, den Abschluss zu machen. Und die Frische nach einer langen Saison ist auch nicht so da.“

+++ Flick mit Ansage an Adeyemi +++

Flick: „Karim muss noch eine Entwicklung machen. Im Moment ist Lukas Nmecha einen Tick weiter vorne und im Training sehr engagiert mit guten Abschlüssen. Karim muss den nächsten Schritt machen beim BVB.“

+++ Flick über das Sturm-Problem +++

Flick: „Man kann auch sagen, dass wir in jedem Spiel ein Tor machen. Es ist eher auch ein grundsätzliches Problem. Mir fehlt bei den Angriffen die Überzeugung. Aber wenn man offensiv spielt und eine gute Restverteidigung hat, kann man den Gegner direkt unter Druck setzen und hat Chancen, den Ball früh zurückzugewinnen, in Szenen, wo der Gegner offen ist. So wollen wir spielen. Defensive und Offensive haben miteinander zu tun. Eine Grundordnung ist wichtig, eine kompakte Defensive, bei Ballbesitz kurze Wege. Und in der Offensive darf man auch mal Fehler machen, muss dann aber nachsetzen.“

04696ddfc34d2dac8952810162bfd2dac05f5129.jpg

+++ Flick über den Umbruch von Italien +++

Flick: „Italien macht es gut. Sie haben einen breiten und großen Kader und können die nächsten Jahre ihre Mannschaft aufbauen. Wir müssen schneller den Umbruch schaffen und ich bin mir sicher, dass wir eine gute Entwicklung machen werden.“

+++ Goretzka und Kimmich müde? +++

Flick: „Ich habe dieses Gefühl ganz offen gesagt nicht. Wir brauchen auf der einen Seite Stabilität und gucken, wie alle drauf sind. Und dann werden wir uns entscheiden, wer spielt.“

+++ Steckt der DFB in einer Ergebniskrise? +++

Flick: „Siege sind für ein Team immer wichtig und bessern das eigene Selbstvertrauen, das Vertrauen in die eigene Stärke auf. Es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand auch belohnt werden. Da müssen wir morgen alles reinhauen. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser.“

+++ Flick über die WM-Ziele +++

Flick: „Wenn wir im Viertelfinale wären, wollen wir auch ins Halbfinale. So ist es in Deutschland, und das ist auch gut. Man kann sich Ziele setzen. Vom Selbstverständnis her finde ich die vier Unentschieden nicht gut, wir wollen gewinnen, die Spieler und ich. Wir wollen uns entwickeln in dem Willen, Spiele zu gewinnen, und sie zu entscheiden, wenn es darauf ankommt. Wir haben sechs Spieler neu dabei, Schlotterbeck, Adeyemi, Stach, Musiala kann man auch dazuzählen. Wir sind dabei, die Mannschaft zu entwickeln und sind wirklich sehr positiv gestimmt. Es ist ein Team. Klar sind Rückschläge da, aber dann macht man es das nächste Mal besser.“

Anzeige

+++ Flick ist da +++

Hansi Flick ist auf dem Podest angekommen.

+++ Hat der DFB ein Sturm-Problem? +++

Gegen Italien und Ungarn vertraute Bundestrainer Hansi Flick im Sturm Timo Werner. Der Profi von Chelsea zeigte jedoch schwache Leistungen. Auch Kai Havertz entwickelte gegen England kaum Durchschlagskraft. Zudem machte Oliver Bierhoff Bayern-Star Leroy Sané eine Ansage.

+++ DFB mit drei Unentschieden in Serie +++