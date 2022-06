Microsoft und Riot Games bringen League of Legends & Co. zum Xbox Game Pass

Anzeige

Xbox-Entwickler Microsoft und League-of-Legends-Schöpfer Riot Games werden in Zukunft enger zusammenarbeiten. Im Zuge des „Xbox & Bethesda Digital Showcase 2022″ wurde enthüllt, dass alle großen Spiele des Gaming-Unternehmens in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.

Trotz einer fehlenden E3 wurde am vergangenen Wochenende die in Fachkreisen als „E3-Woche“ bekannte Zeitspanne eingeläutet. Zahlreiche Spiele wurden angekündigt, enthüllt oder anhand neuem Video- sowie Gameplay-Material präsentiert. Im Zuge des Microsoft Showcases enthüllte das in Redmond beheimatete Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit den Machern von Spielen wie League of Legends, Valorant und Co.: Riot Games.

So sollen alle bekannten Titel in das Angebot des Xbox Game Pass mitaufgenommen und mit verschiedenen Boni angeboten werden. Dies betrifft alle gängigen Spiele: League of Legends, Legends of Runeterra, TeamFight Tactics, Valorant sowie League of Legends: Wild Rift.

League of Legends & Co. Teil des Xbox Game Pass

Während Xbox-Spieler:innen in Valorant, LoL und Wild Rift alle bis dato veröffentlichten Champions zur Verfügung gestellt bekommen, gibt es in TeamFight Tactics einige der „Little Legends“ genannten Spielfiguren frei Haus. In Legends of Runeterra wiederum wird allen Spielern das Basis-Set, welches zum Launch des Kartenspiels veröffentlicht wurde, vollständig und kostenlos mitgeliefert.