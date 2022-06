Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Innenverteidiger Tim Stappmann verpflichtet. Wie der Aufsteiger am Montag mitteilte, kommt der 22-Jährige vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. In der vergangenen Spielzeit kam Stappmann, der in der Jugend unter anderem für Bayer Leverkusen auflief, auf 29 Liga-Einsätze (drei Tore).