FC Palermo kehrt in Serie B zurück

Der italienische Fußball-Traditionsklub FC Palermo kehrt in die Serie B zurück. Der sizilianische Klub bezwang am Sonntagabend in den Aufstiegs-Play-offs Calcio Padova 1:0 (1:0) und spielt damit in der kommenden Saison erstmals seit drei Jahren wieder im Unterhaus. Trainer Silvio Baldini hatte 2002 bereits den FC Empoli aus der Toskana in die Serie A geführt.