RL: Die Uni-Liga-WM: "Einzelne Spieler könnten bei den Profis definitiv mithalten!"

Was für Viele in Europa wie eine utopische Vorstellung der eSports-Welt klingt, ist in den USA schon längst Realität. Insgesamt 75.000 USD Preisgeld wurden zum allerersten interkontinentalen Major für Rocket League Unisport ausgeschüttet.

Uni-eSports? „Sehr professionell“!

Gian Luca: Um uns zu qualifizieren, mussten wir in einem der vier europäischen Qualifikationsturniere unter die ersten Vier kommen. In der darauffolgenden Gruppenphase mit acht Teams konnten wir uns mit 6:1 Siegen gut platzieren. In der großen Double-Elemination Bracket hätte man dann unter die letzten Vier kommen müssen, um sich direkt für Dallas zu qualifizieren. Da uns das aber leider nicht gelungen ist, mussten wir nochmal in den Last-Chance-Qualifier. Da hat es dann endlich geklappt.