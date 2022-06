Fünfkampf: Kohlmann und Dogue bei Weltcup auf Platz zwei

Frankfurt am Main (SID) - Janine Kohlmann (31) und Marvin Dogue (26) haben beim Weltcup der Modernen Fünfkämpfer in Ankara für den einzigen deutschen Podestplatz gesorgt. Das Duo kam in der Mixed-Staffel nach einem starken Laser Run hinter Südkorea auf Platz zwei. In den Einzelwettkämpfen wurde Rebecca Langrehr (24) als beste Deutsche Elfte, die Männer verpassten nach durchwachsenen Leistungen allesamt den Finaleinzug.